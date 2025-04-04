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Uçak Acil İniş Yaptı, Onarıldı

AÇILIM GEREKTİREN BİR OLAY

İngiltere’nin başkenti Londra’dan Hindistan’a hareket eden bir yolcunun rahatsızlanması sonucu Diyarbakır Havalimanı’na acil iniş yapan uçak, onarıldıktan sonra seferine devam etmek üzere havalandı. Çarşamba günü Londra-Mumbai seferini gerçekleştiren Virgin Atlantik Havayollarına ait VIR-358 sefer sayılı A350-1000 tipi uçakta, bir yolcunun sağlık durumu kötüleşti. Bu gelişme üzerine uçak, saat 18.35’te Diyarbakır Havalimanı’na acil iniş yapmak zorunda kaldı.

SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALEDE BULUNDU

Uçak apronda parka çekilirken sağlık ekipleri, yolcuya ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra hasta, tedavi altına alındı. Sert iniş gerçekleştiren uçaktaki 262 yolcu ve 16 kişilik mürettebat, güvenli bir şekilde tahliye edilip gümrüklü sahaya alındı. Yolcuların bir kısmı, geceyi geçirmek üzere otele yerleştirildi. Arızası giderilen uçak, bugün seferini tamamlamak amacıyla tekrar havalandı.

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