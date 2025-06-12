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Uçak Almanya’da Acil İniş Yaptı

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UÇAĞIN KALKIŞI VE YOLCULUK SÜRECİ

Edinilen bilgilere göre, SunExpress’in TC-SPA kuyruk tescilli Boeing 737-800 tipi uçağı, Stockholm seferini gerçekleştirmek üzere Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan havalandı. Uçak, Almanya Hava Sahası üzerinde seyir halindeyken bir yolcu sigara içmeye başladı.

Kabin ekipleri, bu durumu yolcuya iletirken, hemen uçağın pilotuna bilgi verildi. Pilot, durumu Almanya Berlin Havalimanı Hava Trafik Kontrolörü ile paylaşarak, acil iniş izni talep etti. Uçak, sorunsuz bir şekilde Berlin Havalimanı’na iniş yaptı.

YOLCUNUN İNDİRİLMESİ VE SEFERİN DEVAM ETMESİ

Uçak iniş yaptıktan sonra, kural dışı hareket eden yolcu Alman polisi tarafından uçağın dışına alındı. Uçak, yakıt ikmalinin ardından Stockholm seferine devam etti.

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