Uçak Antalya’dan Hazarfen’e iniş yaptı

UÇAKTA ARIZA MEYDANA GELDİ

Antalya’dan kalkan bir uçağın ön dikmesinde arıza oluştu. Uçağı Hezarfen Havalimanı’na indirirken, pilot ile hava kontrol kulesi arasındaki telsiz görüşmeleri kaydedildi. Kaydedilen konuşmalar arasında pilotun “Gerekirse Büyükçekmece Gölü’ne iniş yapacağım” ifadeleri dikkat çekti. Öğle saatlerinde, Antalya’dan hareket eden uçak Marmara Denizi üzerinde uçmakta iken ön dikmesinde bir sorun meydana geldi.

PİLOT ACİL İNIŞ YAPMAK İSTEDİ

Hava Trafik Kontrolörü ile bağlantı kuran pilot, acil iniş yapacağını bildirdi. Pilot, Hezarfen Havalimanı’na iniş yapma talebinde bulundu ve gerektiğinde Büyükçekmece Gölü’ne de iniş yapabileceğini belirtti. Uçak, Atatürk Havalimanı ve Hezarfen Havalimanı üzerinde tur atarken, itfaiye ve ARFF ekipleri güvenlik önlemi almak üzere hazır bekletildi. Uçak saat 12.30’da Hezarfen Havalimanı’na sorunsuz bir iniş gerçekleştirdi.

TELSİZ KONUŞMALARI KAYDEDİLDİ

Pilot ile kule arasındaki telsiz konuşmaları kayıt altına alındı. Pilot, görüşmeler sırasında “Mümkünse Hezarfen’e divert etmek istiyorum. İniş takımlarıyla ilgili monitörde bir sorun algılıyorum” ifadesini kullandı. Kule, “Anlaşıldı efendim, 05 pist başından Güney kuzey yönüne kat ediş serbest. Yaklaşma ile de koordinesini yapacağım” yanıtını verdi. Pilot, inişinin yaklaşık 10 dakika süreceğini ve acil bir durumun olmadığını bildirdi.