Uçak Gemisi Orta Doğu’ya Gidiyor

USS NIMITZ ORTADOĞU’YA HAREKET EDİYOR

ABD’nin USS Nimitz uçak gemisi, İsrail ve İran arasındaki gerilimin savaş boyutuna ulaşmasıyla Orta Doğu’ya doğru yola çıkıyor. Eski ABD Başkanı Donald Trump, bu çatışmalar sırasında İran’ın ABD’ye saldırması durumunda Amerikan ordusunun tüm gücünü göstermesi gerektiği konusunda sert bir uyarıda bulundu. Trump, geçmişte İran’ın dini liderine yönelik suikast planlarını geri çevirdiğine dair haberlere rağmen, Tahran’ı tehdit eden sözler sarf etti. “Eğer İran tarafından herhangi bir şekilde saldırıya uğrarsak, ABD Silahlı Kuvvetleri’nin gücü daha önce hiç görülmemiş bir seviyede üzerinize inecek” açıklamasında bulundu.

İRAN’DAN İSRAİL’E FÜZE SALDIRILARI

Pazartesi sabahı İran’a ait füzelerin İsrail’e yağdığı belirtiliyor. Bu saldırılar sırasında ABD Büyükelçiliği’nin de zarar gördüğü bildirildi. Ayrıca İran, Tel Aviv’e karşı savaşı başlatmak için müttefiklerine “İslam Ordusu” oluşturma çağrısında bulundu. Çok katmanlı savunma sistemlerini aşan bu füze saldırıları sonucunda en az 24 İsrailli yaşamını yitirirken, onlarca kişi de yaralandı. Saldırılar, Tel Aviv ve Hayfa’daki evlere ve binalara ciddi zarar verdi.

İSRAİL’İN OPERASYONLARI VE İRAN’DA REJİM KARŞITI EYLEMLER

Bu gelişmelerin hemen öncesinde, İsrail güçleri İran’ın üst düzey üç güvenlik yetkilisini öldürerek, Natanz’daki ana nükleer tesisini yok etti ve rejim değişikliği olasılığını gündeme getirdi. Bağımsız medya kuruluşlarından gelen haberlere göre, Tahran ve Karaj’da halk rejim karşıtı sloganlar atarken, “Diktatöre ölüm” ve “Hamaney’e ölüm” ifadeleri öne çıktı. İranlı yetkililerin bildirdiğine göre, cuma gününden bu yana süren İsrail saldırılarında 220’den fazla İranlı hayatını kaybederken, 1200 kişi de yaralanmış durumda.