Uçak Gizemli Koku Nedeniyle Acil İndi

Delta Havayolları Uçağı Acil İniş Yaptı

ABD’nin New York eyaletinden havalanan Delta Havayolları’na ait bir uçak, yolcu kabininde meydana gelen koku nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kaldı. Delta Havayolları’ndan gelen bilgilere göre, “New York’tan John F. Kennedy (JFK) kalkışlı Orlando seferini yapan 2090 sefer sayılı uçak, kabinde bir koku tespit edilmesinin ardından Raleigh’e (Kuzey Carolina) yönlendirildi ve güvenli bir şekilde iniş yaptı.”

Kokunun Sebebi Henüz Belirlenmedi

Yetkililer, 158 yolcu taşıyan uçağın kabinindeki “gizemli kokunun” kaynağının henüz belirlenemediğini açıkladı. Uçuş sırasında yaşanan bu olay, hem yolcular hem de havayolu yetkilileri için endişe verici bir durum oluşturdu. Olayın ardından yapılan incelemeler devam ediyor.