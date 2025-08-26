Uçak Göl Kıyısına Sabitlendi, Kurtarıldı

KAZA KIRIMINDAKİ UÇAĞIN KURTARILMA ÇALIŞMASI BAŞLADI

Burdur’un Bucak ilçesinde meydana gelen kazada kırıma uğrayan yangın söndürme eğitim uçağı, vinç, tekne ve botlar yardımıyla Karacören Barajı Gölü kıyısına sabitlendi. Orman Genel Müdürlüğüne ait olan uçak için, müdürlük personeli ve köylülerin desteğiyle kapsamlı bir kurtarma çalışması gerçekleştirildi.

EŞİTİZİ EŞKÎLİYOR VE YOL YAPIM ÇALIŞMALARI YÜRÜTÜLÜYOR

Bucak Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler, göl kenarına çekilen uçağın bulunduğu noktaya ulaşmak için iş makineleriyle yol yapım çalışmaları yaptı. Burdur, Isparta ve Antalya’dan gelen jandarma arama kurtarma ve su altı arama kurtarma timleri de Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine destek verdi. Yapılan çalışmalar neticesinde gölde ters duran uçak düzeltildi ve vinç ile botlar yardımıyla karaya çıkarıldı.

PİLOTLARIN SAĞLIK DURUMU İYİLEŞTİ

Uçağın, karaya çıkarılmasının ardından sabitlendiği belirtildi. Kaza sonrası uçakta bulunan, biri Türk diğeri İspanyol olan iki pilotun hastanedeki tedavi süreçlerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi. Uçak, Elsazı köyünde su alma sırasında kalkış yapamayıp kırıma uğramıştı. İçerisindeki iki pilot, bir çiftçi tarafından balıkçı teknesiyle kurtarılmıştı. Yarın uçağın bölgeden alınması bekleniyor.