Uçak Kazasında Hayatını Kaybeden Jimenez’in Korkunç Rüyası

ucak-kazasinda-hayatini-kaybeden-jimenez-in-korkunc-ruyasi

UÇAK KAZASI 6 CAN ALDI

Boyaca yönetim bölgesine bağlı Paipa kentinden Medellin’e gitmek üzere havalanan bir uçak, kalkıştan kısa bir süre sonra yere çakıldı. Bu elim kazada, pop müziğin önde gelen isimlerinden biri olan Jimenez’in de bulunduğu toplam 6 kişi hayatını kaybetti. 35 yaşındaki sanatçının Medellin’de konser vermek üzere yola çıktığı bildirildi. Jimenez’in ölümü, ülke genelinde derin bir üzüntüyle karşılandı.

RÜYALARINDA UÇAK KAZASI GÖRMÜŞ

Jimenez’in, kazadan yaklaşık 20 gün önce katıldığı bir televizyon programında uçak kazalarıyla ilgili rüyalar gördüğünü ifade ettiği öğrenildi. Sanatçı, programda şunları söylemiş: “Uçakta kaza yapılacağını ve pilota gidip uçağı geri çevirmesini söylemem gerektiğini 3 kez rüyamda gördüm. Uçak pilotu ise bana ‘Patron, iyi ki bunu bana söyledin çünkü bir şeyler ters gitmişti.’ dedi. Rüyalarımdan birinde, öldüğümüzü ve haberlerde yer aldığımızı gördüm.”

KOLAMBIYA’NIN EN SEVİLEN SANATÇILARINDANDI

1991 yılında Caldas yönetim bölgesine bağlı Manzanares’te doğan Yeison Jimenez, “Aventurero”, “Vete” ve “Mi venganza” gibi hit parçalarıyla son yıllarda en popüler ve en çok dinlenen Kolombiyalı sanatçılar arasında yer alıyordu.

