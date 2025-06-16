Uçak Kazasında Hayatta Kalan Yolcu

UÇAĞINDA MUCİZEYİ YAŞAYAN YOLCU

Air India’nın düşen uçağında hayatta kalmayı başaran İngiliz yolcu Vishwash Ramesh, alevler içinde kalmış enkazdan elinde cep telefonuyla yürüyerek çıkarken görüntülendi. Kaza sonrası 38 öğrencinin hayatını kaybettiği öğrenci yurdunun alevler içinde yanarken, Vishwash, etrafı alevler ve dumanla sarmalanmış bir şekilde dışarı çıktı. Görgü tanıkları, onun hâlâ telefonla konuştuğunu belirtti.

YEREL HALK VE İLK MÜDAHALE

Panik halindeki yerel halk yangın alanına koşarken, turkuaz renkli türban takan bir adam, Vishwash’ı görüp güvenli bir alana yönlendirdi. Şok içinde olan Vishwash, sadece şu sözleri söyleyebildi: “Uçak patladı!” İlk müdahale ekiplerinden Satinder Singh Sandhu, olayla ilgili şu şekilde bilgi verdi: “Yaralı bekçiye müdahale ederken binanın yakınından bir adamın geldiğini gördük. Ne yaptığının farkında değildi, yangın bölgesine geri dönmeye çalıştı. Meğerse uçağın içinde kardeşi de varmış, onu kontrol etmek istemiş. Hemen hastaneye götürdük. Onun hayatta kalması mucize.”

KAZANIN SEBEBİ VE YOLCUNUN DURUMU

Kaza, Air India uçağının kalkıştan sadece 33 saniye sonra düşmesiyle gerçekleşti. Uçak, Ahmedabad Havalimanı’na yaklaşık 1 kilometre mesafede yere çakıldı. Vishwash, hemen yakındaki 1.200 yataklı sivil hastaneye kaldırıldı. Kardeşi Ajaykumar Ramesh ise aynı uçakta birkaç koltuk ötede olmasına rağmen, kazada hayatını kaybetti. Vishwash, 11A numaralı koltuktaydı ve acil çıkışın hemen yanındaydı. Yerel basına verdiği ifadede, uçağın gövdesindeki bir boşluktan çıkmayı başardığını anlattı. Ancak bu boşluğun, acil çıkış kapısı mı yoksa çarpışma sonrası açılan bir delik mi olduğu henüz kesinlik kazanmadı.

HAVACILIK UZMANLARINDAN DEĞERLENDİRME

Havacılık uzmanı Prof. Graham Braithwaite, Vishwash’ın muhtemelen çarpışmanın etkisiyle dışarı fırladığını açıkladı: “Uçak yakıt doluydu ve yerleşim alanına düştü. Muhtemelen çarpışma sırasında dışarı savruldu ya da gövdedeki bir açıklıktan çıkmayı başardı. Bu tür kazalarda kurtulmak çok nadir görülür.” Vishwash, kazadan birkaç saniye önce kabin ışıklarının yeşil ve beyaz olarak titremeye başladığını da belirtti: “Uçak havalandıktan 5-10 saniye sonra havada asılı kaldı gibi hissettik. Işıklar yanıp sönmeye başladı. Yükselemiyordu, süzülüyordu. Ardından bir binaya çarpıp patladı.” Bu ifadeler, kazadan bir gün önce aynı uçakta yolculuk yapan bir başka yolcunun “elektronik sistemlerin düzgün çalışmadığı” yönündeki beyanını doğruluyor. Uzmanlar, yaşanan elektrik arızasının bir güç kaybına yol açtığını ve kazanın sebebi olabileceğini değerlendiriyor.