Uçak Kazasındaki Yolculara 30 Bin Dolar Tazminat

DELTA HAVAYOLLARI’DAN YOLCULARA TAZMİNAT

ABD merkezli Delta Havayolları, Kanada’nın Toronto şehrinde inmeye çalışırken düşüp ters dönen uçaktaki yolculara 30 bin dolar tazminat verileceğini açıkladı. Şirket sözcüsü, yolculara yapılan teklifin “hiçbir koşula bağlı olmadığı” ifadelerini e-posta yoluyla duyurdu.

KANADA’DA KAZA SONRASI DURUM

Hafta başında Toronto Pearson Uluslararası Havalimanı’nda sert iniş yaparak devrilen uçak, sağ kanadını kaybetmişti. Delta 4819 sefer sayılı uçakta toplam 80 kişi bulunuyordu; bu kişilerden 76’sı yolcu, 4’ü ise mürettebat olarak yer alıyordu. Tüm yolcular hayatta kalmayı başardı.

HASTANEYE KALDIRILAN YOLCULARIN DURUMU

Kaza sonrası hastaneye kaldırılan 21 yolcudan biri hariç hepsi taburcu edildi. Uçakta yer alan yolcular, hayati tehlike arz eden herhangi bir yaralanma geçirmedi. Uçak enkazı temizleme çalışmalarının başladığı havalimanında, operasyonlar da hızla normale döndü.