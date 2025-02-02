Uçak Kazasının Acısı 35 Yıl Sonra Bile Dinmiyor

TEKERLEKLİ SANDALYE İLE YENİDEN HATIRLAMAK

Astrid Lopez, tekerlekli sandalyesiyle çimlerle kaplı arazinin kenarına kadar geldi. Bastonuna tutunarak ayağa kalkmayı başardı ve zorlanmasına rağmen dik durdu. Önünde yesil tepeler, sonbahar rüzgarıyla yapraklarını döken ağaçlar ve küçük bir koyun oluşturduğu eşsiz bir manzara vardı. Lopez, bu manzarayı gözlemlemenin hafızasında bir canlanma yaratmasını umuyordu. Ancak hissedebildiği tek şey acıydı.

AUTOMOBİL KAZASIYLA BİRLİKTE HATIRALAR

Söz konusu arazi, Lopez’in hayatında büyük bir öneme sahipti çünkü 35 yıl önce burada ölümü ilan edilmişti. Lopez, 1990 yılında Long Island’da yaşanan uçak kazasından kurtulanlardan biriydi. Bu ziyaret, kazanın yaşandığı yeri ilk defa birlikte keşfettikleri için onun için oldukça özeldi. Başını çevirip yanında duran adama baktı; bu kişi, kazadan birkaç hafta sonra henüz yaşayıp yaşamayacağı belli olmayan bir dönemde onunla görüşmeye başlayan çocuk terapisti Dr. Victor Fornari’ydi.