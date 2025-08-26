Haberler

Uçak Kırıma Uğradı, Çalışmalar Devam Ediyor

UÇAK KAZASI YAŞANDI

Bucak ilçesi yakınlarındaki Karacaören Baraj Gölü’nde yaklaşık bir aydır inceleme yapan Antalya Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait ‘OR-2021’ kuyruk numaralı ve AT-802F modeli amfibi, tek motorlu yangın söndürme uçağı, dünkü su alma esnasında kalkış yapamayarak kırıma uğradı. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye pek çok kurtarma ekibi sevk edildi.

PERSONELLERE YARDIM EDİLDİ

Uçaktaki Türk ve İspanyol iki personelin yardımına, çevredeki balıkçılar koştu. Tekneye alınan bu iki kişi, kıyıya ulaştıktan sonra sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık durumları iyi olan personel, önlem olarak Bucak Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yakın zamanda uçağın bulunduğu yerden kaldırılması için çalışmalar başlatıldı.

UÇAK KALDIRILMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Baraj gölünün ortasında ters durumu ile duran uçak, ekiplerin yoğun çalışmaları sonrası kıyıya yanaştırıldı. Uçağın bölgeden kaldırılması için gereken çalışmalar devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Reyhan Özcan, YKS’de 328’inci oldu. Kızılay’ın destekleri, motivasyon kaynağı oldu. Eğitimde eşitlik, umut veriyor. Kız kardeşi bilgisayar mühendisliğine devam ediyor. Aile, eğitimle hayata tutunuyor....

Muş'ta yaşayan Reyhan Özcan, YKS sınavında Türkiye genelinde 328. olarak Bilgisayar Mühendisliği bölümünü tam burslu kazandı. Başarısında Kızılay'ın desteklerinin etkisi büyük oldu.
Haberler

Naz Ve Deniz, İstanbul Üniversitesi’ni Kazandı

Bursa'da ikiz kardeşler Naz ve Deniz Akdeniz, YKS'de başarılı olarak İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'ne yerleşti. Aileleri bu başarıdan dolayı mutluluk duyuyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.