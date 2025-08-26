Uçak Kırıma Uğradı, Çalışmalar Devam Ediyor

UÇAK KAZASI YAŞANDI

Bucak ilçesi yakınlarındaki Karacaören Baraj Gölü’nde yaklaşık bir aydır inceleme yapan Antalya Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait ‘OR-2021’ kuyruk numaralı ve AT-802F modeli amfibi, tek motorlu yangın söndürme uçağı, dünkü su alma esnasında kalkış yapamayarak kırıma uğradı. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye pek çok kurtarma ekibi sevk edildi.

PERSONELLERE YARDIM EDİLDİ

Uçaktaki Türk ve İspanyol iki personelin yardımına, çevredeki balıkçılar koştu. Tekneye alınan bu iki kişi, kıyıya ulaştıktan sonra sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık durumları iyi olan personel, önlem olarak Bucak Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yakın zamanda uçağın bulunduğu yerden kaldırılması için çalışmalar başlatıldı.

UÇAK KALDIRILMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Baraj gölünün ortasında ters durumu ile duran uçak, ekiplerin yoğun çalışmaları sonrası kıyıya yanaştırıldı. Uçağın bölgeden kaldırılması için gereken çalışmalar devam ediyor.