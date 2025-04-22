Uçak Motoru Alev Aldı, 282 Yolcu Tahliye Edildi

282 YOLCU ACİL DURUMDA TAHLİYE EDİLDİ

ABD’nin Florida eyaletindeki Orlando Uluslararası Havalimanı’nda, kalkışa hazırlanan bir yolcu uçağının motoru alev aldı. Olay esnasında uçaktaki 282 yolcu, acil durum kaydırakları ile tahliye edildi. Şans eseri, olayda ölen ya da yaralanan kimse olmadı.

YAŞANAN KORKU DOLU ANLAR

Korku dolu anların yaşandığı olay, Delta Havayolları’na ait Airbus 330 tipi bir uçağın Georgia eyaletindeki Hartsfield-Jackson Atlanta Uluslararası Havalimanı’na gitmek üzere kapıdan ayrılması sonrasında meydana geldi. Uçaktaki yolcuların tahliyesi sırasında yaşanan panik anları amatör kameralar tarafından kaydedildi. Federal Havacılık İdaresi’nden alınan verilere göre, uçaktaki iki motorun birinden, kesin olmayan bir sebepten dolayı alevler yükseldi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangının söndürüldüğü bilgisi aktarılıyor.

DELTA HAVAYOLLARI’NDAN AÇIKLAMA

Olayın ardından Delta Havayolları, tahliye edilen yolcuların başka bir uçakla Atlanta’ya götürüleceğini bildirdi. 282 yolcu ve 12 mürettebattan, olaya dair hiçbir can kaybı veya yaralanma bildirimi yapılmadı. Olayla ilgili bir soruşturma süreci başlatıldığı ifade edildi.

ART ARDA KAZALARIN GÖLGESİNDE

ABD’nin son dönemlerde yaşanan ardı ardına havacılık kazaları gündemi meşgul ediyor. 29 Ocak’ta bir Bombardier CRJ700 tipi yolcu uçağının askeri bir helikopter ile çarpışarak Potomac Nehri’ne düşmesi sonucu 67 kişi hayatını kaybetti. Daha sonra, 1 Şubat’ta Philadelphia’daki bir alışveriş merkezi yakınına düşen ambulans uçakla 7 kişi yaşamını yitirdi. 17 Şubat’ta yine Delta Havayolları’na ait bir yolcu uçağı, Toronto Pearson Uluslararası Havalimanı’na iniş sırasında ters dönmesi nedeniyle 18 kişi yaralandı. Son olarak, 11 Nisan’da bir helikopter New York’taki Hudson Nehri’ne düştü ve helikopterde bulunan 6 kişi de hayatını kaybetti.