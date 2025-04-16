Uçak motoruna Tavşan Girdi

UÇAK MOTORUNA TAVŞAN GİRDİ

ABD’de Denver-Edmonton seferini gerçekleştiren yolcu uçağının motoruna tavşan girmesi sonucu acil iniş gerçekleştirildi. United Airlines’a ait Boeing 737 tipi uçakta, motorlardan birinin kalkıştan kısa bir süre sonra alev aldığı bildirildi. Sağ kanatta bulunan motorda alev çıktığını gören yolcular, durum karşısında panik yaşadı ve çığlık atmaya başladı.

Pilot, acil durum çağrısı yaparak sağ kanattaki motoru kapattı ve 75 dakika sonra Denver Havalimanı’na acil iniş yaptı. Uçakta toplamda 159 yolcu ve mürettebat bulunurken, olay sonucunda herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Pilot, kule ile konuşmasında “İki numaralı motora tavşan girdi” ifadesini kullandı. Tavşanın, uçağın kalkış aşamasında motora girdiği tahmin ediliyor. Yolculardan Scott Wolff ise, “Bir patlama sesi ve uçakta şiddetli bir titreme hissettik ancak yükselmeye devam ettik. Motordan alevlerin çıkması herkesin paniğe kapılmasına yol açtı” şeklinde yorumlarda bulundu.