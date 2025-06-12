Uçak, Pistten Çıktı, Yaralı Yok

UÇAK PİSTTEN ÇIKTI

ABD’nin Massachusetts eyaletinde bir uçağın iniş sürecinde pistten çıktığı bildiriliyor. ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Chicago’dan hareket eden Airbus A220 tipi yolcu uçağının, Boston’daki Logan Uluslararası Havalimanı’na varışında kayarak asfalt pistin dışına sürüklendiğini ve çimlik alanda durma başarısı gösterdiğini aktarıyor.

OLAYDA YARALANAN YOK

Havalimanı yetkilileri, olay sonucunda herhangi bir yaralanma yaşanmadığını belirtiyor. Tüm yolcular, uçağın merdivenlerinden indirilerek otobüslerle terminale taşınıyor. FAA yetkilileri, Boston’dan kalkış yapacak uçakların, yaşanan durum nedeniyle yaklaşık 30 dakika gecikme yaşadığını ifade ediyor.