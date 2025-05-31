Uçak Seferleri Taşkent-Trabzon Arasında Başladı

UÇAK SEFERLERİ BAŞLADI

Özbekistan’ın başkenti Taşkent ile Trabzon arasında yeni uçak seferleri faaliyete geçti. Taşkent Havalimanı’nda iki şehir arasında uçuşların başlaması dolayısıyla bir tören düzenlendi. Törende, Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan ile Özbek ve Türk turizm acente temsilcileri, açılış kurdelesini keserek uçuşun ilk yolcularına pasta ikram etti. Özbekistan’daki bir özel hava yolu firması, ilk aşamada haftada bir sefer planlıyor. Taşkent’ten yerel saatle 16.00’da kalkması beklenen ilk uçakla birlikte, yolcuların yanı sıra Özbek seyahat acenteleri temsilcileri de yer alıyor.

ARTAN TURİZM FAALİYETLERİ

Açılışın ardından konuşan Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan, geçen yıl 3 binden fazla Özbekistanlının Trabzon’u ziyaret ettiğini ve bu yılı bu rakamı daha da yükseltmeyi hedeflediklerini ifade etti. Erdoğan, Özbekistan’da gerçekleştirdikleri tanıtım çalışmalarında Trabzon’un büyük ilgi gördüğünü ve uçak seferlerine olan ilgiyi gözlemlediklerini belirtti. Haftada bir sefer planlanan uçuşların 20 Eylül’e kadar devam edeceğine vurgu yapan Erdoğan, gelen talepler doğrultusunda sefer sayısının artırılabileceğini de dile getirdi. Bu uçuşların Özbek vatandaşlarının Trabzon’u yakından tanıması için bir fırsat olacağını ifade eden Erdoğan, ilk seferde 177 yolcunun bulunduğunu aktardı.

TRABZON TANITIM GÜNLERİ

Geçtiğimiz ay Taşkent’te düzenlenen Trabzon Tanıtım Günleri etkinliğine, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi, Özbekistan’ın Trabzon Fahri Konsolosu Sadık Soylu, Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürü Erdoğan ile çok sayıda davetli katıldı. Etkinlikte, 31 Mayıs’tan itibaren Taşkent ile Trabzon arasında uçak seferlerinin başlatılacağı bilgisi paylaşıldı. Ayrıca, şu anda Özbekistan ile Türkiye arasında haftada 90’dan fazla uçak seferinin düzenlendiği belirtildi.