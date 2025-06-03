Uçak Tarım Arazisine Mecburi İniş Yaptı

EĞİTİM UÇAĞI TARIMA ARAZİSİNE MECBURİ İNIŞ YAPTI

Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga beldesi yakınlarında bir eğitim uçağı, tarım arazisine mecburi iniş yapmak durumunda kaldı. Uçak, Bursa Yenişehir Havalimanı’ndan havalandıktan sonra, uçuş sırasında henüz açıklanmayan bir sebepten dolayı arazideki engebeli yapıya iniş yaparken devrildi. Uçağın iniş esnasında takla attığı bilgisi geldi.

SAĞLIK EKİPLERİ HIZLA BÖLGEYE YÖNLENDİRİLDİ

Kaza sonrası sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri hemen olay yerine yönlendirildi. Yaralanan pilot D.K., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yetkililer, pilotun sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.