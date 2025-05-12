Uçak Tek Motorla İniş Yaptı

UÇAĞIN MOTORUNDAKİ ARIZA

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na inişe geçen Katar Havayolları’na ait bir uçağın motoru havada arıza yapıyor. Bir süre havada tur atan uçak, tek motorla havalimanına güvenli bir şekilde inmeyi başarıyor. Olay, saat 19.10 sıralarında Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gerçekleşiyor.

PİLOTUN ACI DURUM DEKLARASYONU

Edinilen bilgilere göre, Katar Havayolları’nın Doha-İstanbul Sabiha Gökçen seferini yapan uçak, Bursa üzerinde seyehat ederken bir motoru arıza nedeniyle duruyor. Uçağın pilotu, Hava Trafik kontrolörü ile irtibat kurarak acil durum bildirimi yapıyor. Uçak, Bursa üzerinde bir süre tur attıktan sonra Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş için alçalmaya başlıyor.

KURTARMA EKİPLERİ HAZIR BEKLİYOR

Bu sırada, Havalimanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ) ait Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele (ARFF) ve sağlık ekipleri pistte hazır bekliyor. Motor arızası nedeniyle tek motorla havalimanına iniş yapan uçak, başarılı bir şekilde piste iniyor. ARFF ekipleri, uçağı park pozisyonuna çekmek için yaklaşık 8 dakika harcıyor. Arıza nedeniyle uçağın devam seferi olan İstanbul-Doha uçuşu iptal ediliyor.