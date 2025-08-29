Uçak, Yatağan’da Zorunlu İniş Yaptı

UÇAK ZORUNLU İNİŞ YAPTI

Aydın’daki orman yangınına müdahale etmek amacıyla Muğla’dan havalanan yangın söndürme uçağı, Muğla’nın Yatağan ilçesinde bir tarlaya zorunlu iniş yaparak yan yattı. Muğla Valisi İdris Akbıyık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uçağın henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı zorunlu iniş yaptığını belirtti.

İLK MÜDAHALE YAPILDI

Vali Akbıyık, “Uçakta bulunan 1 kişi sağlık ekiplerince kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Yatağan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.” dedi. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Ekipler, kaza alanındaki çalışmalarını sürdürüyor.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Uçağın zorunlu iniş yaptığı Hacıbayramlar Mahallesi’nde, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri tarafından çalışmalar gerçekleştirildi. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri güvenlik amacıyla şerit çekti. AFAD ve itfaiye ekipleri de yakıt sızıntısı olasılığına karşı önlemler aldı. Uçağın yarın vinç yardımıyla bölgeden alınacağı bilgisi veriliyor.

VALİ AKBILIYIK’TAN AÇIKLAMA

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür ve İl Sağlık Müdürü Eriş Başaran Akça ile Yatağan Devlet Hastanesi’nde tedavi gören pilot Hasan Bahar’ı ziyaret etti. Hastane çıkışında gazetecilere açıklama yapan Vali Akbıyık, kazada yaralanan pilot ve Orman Genel Müdürlüğüne geçmiş olsun dileklerini iletti. Akbıyık, “Yangın söndürme uçağı Yatağan’daki bir tarlaya zorunlu ve sert bir iniş yaptı. Allah’a şükür pilotumuzun durumu çok iyi. Bugün müşahede altında tutulacak.” şeklinde konuştu.