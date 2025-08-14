Uçakta Tekme Olayı, Saldırı Başladı

ÇOCUKTAN DOLAYI SALDIRIYA UĞRADI

Çin’de yaşanan olayda, 3 saat 47 dakikalık uçuş boyunca arkasındaki koltuğu tekmeleyen küçük bir çocuktan şikâyet eden kadın, inişin ardından çocuğun ailesi tarafından saldırıya uğraması ile büyük bir şok yaşadı. Olay, 7 Ağustos’ta Shenzhen’den Dalian’a giden China Southern Airlines uçuşu sırasında gerçekleşti. Uçak Dalian’a indikten sonra, çocuk ailesi kadını çevreleyerek fiziksel bir saldırıda bulundu. Aile, “O sadece bir çocuk, biraz anlayışlı ol” diyerek, kadının tepkisini haksız buldu.

SALDIRGAN DAVRANIŞLAR ORTAYA ÇIKTI

Tanıkların söylediğine göre, uçuş boyunca çocuk sıkça koltuğu tekmeledi ve yapılan uyarılara rağmen davranışını sürdürdü. İddiaya göre, inişten önce koridorda yürüdüğü sırada kadına bilerek çarparak kulaklığını yere düşürdü. Uçağın inişinin ardından kabin içinde çıkan arbede ise başka bir yolcu tarafından kaydedildi. Çekilen videoda kadının “Polisi çağırın! Fazla ileri gidiyorsunuz!” diye bağırdığı ve saldırıya uğradığı görülüyor.

MÜRETTEBAT MÜDAHALE ETTİ

Çocuğun babası kadını itti, annesi sesli hakaretler etti ve ablası ise saçını çekti. Olay yerine müdahale etmeye çalışan mürettebat ise itiş kakış sırasında geri itildi. Kadın, yere düşmüş halde eşyalarına sarılırken, aile saldırıya devam etti. China Southern Airlines, olayın doğrulandığını ve mürettebatın durumu kontrol altına almak için çaba gösterdiğini belirtti. Polisin de çağırıldığı ifade edildi. Dalian Zhoushuizi Uluslararası Havalimanı yetkilileri, olayın soruşturma altında olduğunu bildirdi.

ÖNCEKİ UÇAK KAVGALARI DA GÜNDEME GELDİ

Bu olayın yanı sıra, geçtiğimiz aylarda da farklı uçaklarında yaşanan kavgalar gündeme gelmişti. Örneğin, bir İngiltere-Ryanair uçuşunda ağlayan bir bebek yüzünden yolcular arasında tartışmalar çıkmış, başka bir olayda ise uçuş sırasında iş sınıfına yükseltme talebi reddedilen bir kadın, bağırarak kendini teşhir edince uçakta etkisiz hale getirilmek zorunda kalmıştı.