Uçan Adam Sabri Yıldız Hayatını Kaybetti

MAŞERETTEKİ YERİ

Yıllar önce Kanal D’de yayınlanan Esra Ceyhan’ın programına katılan Sabri Yıldız, yaptığı ilginç hareketlerle dikkat çekmişti. ‘Uçan adam’ olarak tanınan Yıldız, katıldığı programda “havada durduğunu” iddia etmişti. Gerek “Allah Allah” nidalarıyla kendini yere atması, gerekse “Havada durdum şahitlerim var” sözü, sosyal medya üzerinde büyük yankı uyandırmış ve uzun süre hafızalardan silinmemişti.

MADDİ ZORLUKLARLA MÜCADELE

Yıldız, bazı filmlerde de rol almış ancak medya sektöründe kalıcı olmayı başaramamıştı. Geçmişte yaşadığı maddi zorluklarla gündeme gelmişti. Son olarak, Hayrettin’in sunduğu Kaos Show’a katılmıştı.

Üzücü bir haber geldi. “Uçan Adam” Sabri Yıldız’ın hayatını kaybettiği bildirildi. Vefat haberini YouTuber Testo Taylan, sosyal medya üzerinden paylaştı. Testo Taylan, “Uçan adam Sabri abim vefat etmiş, şu an haberim oldu. Mekanı cennet olsun, açıksözlü bir insandı. Ceket, kitap ve vazo hediye etmişti” şeklinde bir not bıraktı.