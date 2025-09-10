Uçan Araçlar Gerçeğe Dönüşüyor! Xpeng İddia Etti

UÇAN OTOMOBİLLER HAYALDEN GERÇEĞE DÖNÜYOR

Uçan otomobiller, uzun süredir fütüristik hayallerin ve bilim kurgu senaryolarının ayrılmaz bir parçasıdır. Ancak Çinli elektrikli araç üreticisi Xpeng’in kurucusu He Xiaopeng’in son açıklamaları, bu hayalin gerçeğe dönüşme hızının inanılmaz boyutlara ulaştığını gösteriyor. He Xiaopeng, sadece üç yıl içinde, yani 2026’ya kadar uçan otomobillerin yollarda ya da havada olabileceğini belirtiyor.

ÜÇ YIL İÇİNDE GÖKYÜZÜNE ÇIKMAK MÜMKÜN MÜ?

Xpeng’in kurucusu, bu iddiasını yaptığı açıklamalarla ifade etti. He Xiaopeng’e göre, şirketin üzerinde çalıştığı uçan araç projeleri, ticarileşme aşamasına oldukça yakın. Daha önce Xpeng AeroHT ismiyle bir yan kuruluş aracılığıyla uçan otomobil prototiplerini tanıtan şirket, bu alandaki çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Eğer He Xiaopeng’in tahmini gerçek olursa, 2026 yılı ulaşım tarihinde yeni bir döneme kapı aralayabilir.

XPENG’İN UÇAN OTOMOBİL VİZYONU

Xpeng AeroHT, “Uçan Araba” adını verdiği araç konsepti üzerinde çalışıyor. Bu konsept, hem karayolunda hareket edebilen hem de dikey kalkış ve iniş (VTOL) gerçekleştirebilen bir hibrit araç olarak tasarlanıyor. Xpeng, bu alandaki yenilikçi çalışmaları ile ulaştırma sektöründe devrim yaratmayı hedefliyor.