Uçan Araçlar Gerçek Oluyor! Xpeng Şaşırttı

UÇAN OTOMOBİLLERİN GERÇEKLEŞMESİ HIZLANIYOR

Uçan otomobiller, uzun süre boyunca fütüristik hayallerin ve bilim kurgu hikayelerinin önemli bir unsuru olmuştur. Ancak Çinli elektrikli araç üreticisi Xpeng’in kurucusu He Xiaopeng’in son açıklamaları, bu hayalin gerçeğe dönüşme sürecinin hızlandığını ortaya koyuyor. He Xiaopeng, yalnızca üç yıl içinde, yani 2026’ya kadar uçan otomobillerin yollara (veya havaya) çıkabileceğini belirtti.

ÜÇ YIL İÇİNDE GÖKYÜZÜNE YÜKSELECEK MİYİZ?

Xpeng’in kurucusu, bu iddiasını yakın zamanda yaptığı bir açıklamada ifade etti. He Xiaopeng, şirketin üzerinde çalıştığı uçan araç projelerinin ticarileşme aşamasına oldukça yakın olduğunu söylüyor. Daha önce Xpeng AeroHT adıyla kurduğu bir yan kuruluş aracılığıyla uçan otomobil prototiplerini tanıtan Xpeng, bu alandaki çalışmalarına devam ediyor. Eğer He Xiaopeng’in tahminleri gerçeğe dönerse, 2026 yılı, ulaşım tarihinde yeni bir dönemin başlangıcını işaret edebilir.

XPENG’İN UÇAN OTOMOBİL VİZYONU

Xpeng AeroHT, “Uçan Araba” olarak adlandırılan araç konsepti üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu konsept, hem karayollarında hareket edebilen hem de dikey kalkış ve iniş (VTOL) yapabilen hibrit bir araç olarak tasarlanıyor.