Uçan Araçlar Gerçekleşiyor! Çinli Dev İddia Etti

Uçan otomobiller, uzun zamandır fütüristik hayallerin ve bilim kurgunun ayrılmaz bir parçası olmuş durumda. Ancak Çinli elektrikli araç üreticisi Xpeng’in kurucusu He Xiaopeng’in son açıklamaları, bu hayalin gerçeğe dönüşme sürecinin önemli bir hız kazandığını gösteriyor. He Xiaopeng, sadece üç yıl içinde, yani 2026’ya kadar uçan otomobillerin yollarda veya havada olabileceğini belirtiyor.

ÜÇ YIL İÇİNDE GÖKYÜZÜNE YÜKSELECEK MİYİZ?

Xpeng’in kurucusu, bu iddiasını yakın zamanda yaptığı bir açıklamada gündeme getirdi. He Xiaopeng’in yorumlarına göre, şirketin geliştirdiği uçan araç projeleri, ticarileşme aşamasına oldukça yaklaşmış durumda. Xpeng, daha önce Xpeng AeroHT adını verdiği bir yan kuruluş aracılığıyla uçan otomobil prototiplerini tanıttı ve bu alandaki çalışmalarını durmaksızın sürdürüyor. Eğer He Xiaopeng’in tahminleri doğru çıkarsa, 2026 yılı ulaşım tarihinde önemli bir dönüm noktası olabilir.

XPENG’İN UÇAN OTOMOBİL VİZYONU

Xpeng AeroHT, “Uçan Araba” olarak adlandırdığı araç konsepti üzerinde çalışıyor. Bu konsept, hem karayolunda seyahat edebilen hem de dikey kalkış ve iniş (VTOL) gerçekleştirebilen bir hibrit araç olarak tasarlanıyor.