Uçan Araçlar Gerçekleşiyor! Xpeng Şok İddia

Uçan otomobiller, uzun yıllardır geleceğin hayalleri ve bilim kurgu kurgularının ayrılmaz bir unsuru olmuştur. Ancak Çin’in elektrikli araç üreticisi Xpeng’in kurucusu He Xiaopeng’in son açıklamaları, bu hayalin gerçeğe dönüşme hızının şaşırtıcı bir noktaya ulaştığını gösteriyor. He Xiaopeng, yalnızca üç yıl içinde, yani 2026’ya kadar uçan otomobillerin yollarda veya havada olabileceğini dile getiriyor.

ÜÇ YIL İÇİNDE GÖKYÜZÜNDE Mİ OLACAĞIZ?

Xpeng’in kurucusu, bu iddiasını yakın zamanda yaptığı bir açıklamada belirtti. He Xiaopeng, şirketinin üzerinde çalıştığı uçan araç projelerinin ticarileşme aşamasına oldukça yaklaşmış olduğunu ifade ediyor. Daha önce Xpeng AeroHT adını verdiği bir yan kuruluş aracılığıyla uçan otomobil prototiplerini tanıtan Xpeng, bu konudaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Eğer He Xiaopeng’in tahmini gerçekleşirse, 2026 yılı ulaşım tarihine bambaşka bir yön verebilir.

Xpeng’İN UÇAN OTOMOBİL VİZYONU

Xpeng AeroHT, “Uçan Araba” ismiyle anılan araç konsepti üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyor. Bu konsept, hem karayolu ulaşımında kullanılabilen hem de dikey kalkış ve iniş (VTOL) yapabilen hibrit bir araç olarak planlanıyor.