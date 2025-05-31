Uçan Kaykay Projesi Denizli’de Tanıtıldı

UÇAN KAYKAY PROJESİ LANSANI DENİZLİ’DE GERÇEKLEŞTİ

Türkiye Kaykay Federasyonu tarafından kaykay sporunun tanıtımı ve gelişimi amacıyla başlatılan “Uçan Kaykay” projesinin tanıtım programı, pilot il olarak seçilen Denizli’de büyük bir ilgiyle düzenlendi. Türkiye Kaykay Federasyonu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen etkinlik, Pamukkale Yurdu Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Lansmana Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Emre Çalışkan, Türkiye Kaykay Federasyonu Başkanı Fahrettin Yıldız, kaykay sporcuları ve antrenörler katıldı.

PROJENİN AMAÇLARI VE HEDEFLERİ

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan etkinlikte, proje ile ilgili tanıtım filmleri gösterildi ve katılımcılar projeye dair bilgiler aldı. Denizli ve Ege Bölgesi’nin yerel kültürünü temsil eden bir halk oyunları ekibi, izleyicilere çeşitli gösteriler sundu. Kaykay Federasyonu Başkanı Fahrettin Yıldız, olimpiyatlarda en çok izlenen spor etkinliklerinden biri olan kaykayın önemine dikkat çekerek, “Uçan Kaykay” projesinin içerik ve hedeflerini anlattı. Yıldız, projenin kaykay branşını tanıtmayı, gençleri bu spora teşvik etmeyi ve Türkiye genelinde yaygınlaşmasını sağlamayı amaçladığını vurguladı.

GENÇLERİN KAYKAYA İLGİSİ ARTACAK

Genç neslin kaykay sporuna olan ilgisini dile getiren Yıldız, bu spor dalıyla tanışmanın gençleri hem sportif hem de sosyal açıdan daha aktif bireyler haline getireceğini, bu sayede yeni yeteneklerin ortaya çıkacağını belirtti. Gençlik Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan ve İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Emre Çalışkan, yaptıkları kısa konuşmalarında projede yer almaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

KAYKAY GÖSTERİLERİ VE HEDİYELER

Programın sonunda kaykay sporcuları sahneye çıkarak akrobatik hareketlerle etkileyici gösteriler sundu. “Uçan Kaykay” projesinin lansmanı kapsamında federasyon, kaykay, tişört ve şapka gibi malzemeleri sporculara ve antrenörlere hediye etti. Proje dahilinde Denizli’de dönemsel olarak yarışmalar ve okullarda tanıtım aktiviteleri gerçekleştirileceği belirtildi.