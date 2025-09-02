Uçan Otomobil Denemeleri Başladı

ELON MUSK’IN DESTEKLEDİĞİ UÇAN OTOMOBİL DENEMELERE BAŞLADI

ABD’li milyarder iş insanı Elon Musk’ın finansal katkılarıyla geliştirilen uçan otomobil, başarılı deneme seferlerine giriş yaptı. Kaliforniya’nın San Mateo şehrinde faaliyet gösteren bir firma tarafından üretilen bu özel araç, iki farklı havalimanıyla anlaşma sağladı. Tamamen elektrikli ve siyah renkteki otomobil, dikey iniş ve kalkış yapma özelliğine sahipken, aynı zamanda kara yollarında da kullanılabiliyor.

TASARIMIYLA GÖZ DOLDURUYOR

Pervanelerinin dışarıda olmaması, aracın tasarımında önemli bir özellik olarak dikkat çekiyor. Bu özel otomobilin birim maliyeti ise 300 bin dolar (yaklaşık 12 milyon TL) seviyesinde. New York Post’un bildirdiğine göre, bu yenilikçi girişim SpaceX tarafından da destekleniyor. Uçan otomobil, 170 kilometreye kadar menzil sunuyor ve şimdiden 3 bin 300 adet ön sipariş almayı başardı.