Uçan Otomobil Testlere Başladı, Menzil 170 Km

ELON MUSK’IN DESTEKLEDİĞİ YENİ UÇAN OTOMOBİL

ABD’li milyarder iş insanı Elon Musk’ın finansal desteğiyle geliştirilen yeni nesil uçan otomobil, deneme seferlerine başladı. Kaliforniya’nın San Mateo kentinde yer alan bir şirket tarafından üretilen bu otomobil, iki farklı havalimanıyla anlaşma sağlayarak, ulaşımda devrim yaratmayı hedefliyor.

TEKNOLOJİ VE TASARIM İNOVASYONU

Tamamen elektrikli bir sistemle çalışan siyah renkli bu otomobil, dikey iniş ve kalkış yapabilme yeteneğine sahip olabiliyor. Bunun yanı sıra, kara yollarında da rahatlıkla kullanılabiliyor. Araçta yer alan pervanelerin kapalı bir tasarıma sahip olması, hem görselliği hem de güvenliği artırıyor. Aracın birim maliyeti ise 300 bin doların (12 milyon TL) üzerinde belirlenmiş durumda.

GELİŞEN PİYASA VE TALEP

New York Post’un aktardığına göre, SpaceX de bu girişime yatırım yaparak, uçan otomobilin gelişim sürecine katkı sağlıyor. 170 kilometre menzil kapasitesine sahip olan bu araç, şimdiden 3 bin 300 ön sipariş topladı. Bu yeni hava aracı, ulaşım sektöründe önemli bir dönüm noktası oluşturma potansiyeli taşıyor.