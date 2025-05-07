Uçan Süpürge 28. Festivalde Filmler Gösterilecek

UÇAN SÜPÜRGEDEN FİLM FESTİVALİ DUYURUSU

Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’nin 28’incisi, 27 Mayıs-4 Haziran tarihlerinde başkentte sanatseverlerle bir araya gelecek. “Benzersiz Kadınlar Benzersiz Hikayeler” temasıyla Kült Kavaklıdere sinemalarında ve Etimesgut Belediyesi 100. yıl Cumhuriyet Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek festivalde, 29 ülkeden 44 film gösterimi planlanıyor.

KADIN TEMASININ ÖNEMİ VURGULANDI

Uçan Süpürge Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Halime Güner, Ankara’da bir otelde düzenlenen basın toplantısında kadın konusuna her zaman öncelik verileceğini belirtti. Güner, bu mücadelenin içinde kararlılıkla yer alacaklarını ifade ederek, “Kadınların seslerinin duyulduğu bir dünya düşlüyoruz. Çünkü kadınların hikayelerinin yalnızca geçmişi anlatmayacağını, geleceği de şekillendireceğini biliyoruz.” şeklinde konuştu.

ÖDÜL AÇIKLAMALARI YAPILDI

Festival Danışmanı Alin Taşcıyan, festivalde gösterilecek filmler ve içerik hakkında bilgi verdi. Taşcıyan, bu yıl ödül alacak isimleri de açıkladı. Onur ödülleri Hülya Darcan ve Gülşen Bubikoğlu’na, Bilge Olgaç başarı ödülleri ise oyuncu Bennu Yıldırımlar, cast direktörü Harika Uygur ve yapımcı-festival yönetmeni Başak Emre’ye takdim edilecek. Genç Cadı ödülü ise oyuncu Mina Demirtaş’a verilecek. Taşcıyan, ödüllerin 27 Mayıs’ta yapılacak açılış töreninde sahiplerine sunulacağını bildirdi.