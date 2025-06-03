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Uçan Süpürge Festivali Kapanış Etkinliği Gerçekleşti

KAPANIŞ ETKİNLİĞİYLE SONA ERDİ

Bu yıl 28’incisi gerçekleştirilen Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali, kapanış etkinliğiyle sonlandı. “Benzersiz Kadınlar, Benzersiz Hikayeler” temasıyla Uçan Süpürge Vakfı tarafından düzenlenen festivalin kapanış töreni, Kült Kavaklıdere Sineması’nda yapıldı. Tören, hayatını kaybeden tüm kadınlara ithaf edilen kısa film gösterimiyle başladı.

Uçan Süpürge Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Halime Güner, konuşmasında genç ve yeni bir ekiple bu yola çıktıklarını belirtti. Festivalde katkıda bulunan ekibe ve destekçilere teşekkür eden Güner, etkinliğin önemine vurgu yaptı. Sosyal Gelişim ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Vurgun Kavlak, festivalin bir parçası olmaktan onur duyduklarını ifade ederek, kadınlarla dayanışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Festival kapsamında, Uluslararası Sinema Eleştirmenleri Birliği (FIPRESCI) ödülü için 10 film yarıştı. “Gündüz Apollon Gece Athena” filmiyle, yönetmen, senarist ve editör Emine Yıldırım bu ödüle layık görüldü. Bu başarı, festivalin desteklediği kadın sinemacıların değerini bir kez daha gözler önüne serdi.

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