Uçan Süpürge Kadın Film Festivali Tamamlandı

FESTİVAL KAPANIŞ TÖRENİ ANKARA’DA YAPILDI

28’inci Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Film Festivali’nin finali, Kült Kavaklıdere’de gerçekleşti. Bu yıl “Benzersiz Kadınlar Benzersiz Hikayeler” temasıyla düzenlenen etkinlikte, uluslararası kadın film eleştirmenleri, sosyal cinsiyet rolleri ve sektördeki cinsiyete dayalı ayrımcılığı gündeme getirdi. Festival, kadın sinemacıların ürettiği ulusal ve uluslararası uzun metraj, belgesel ve kısa filmleri izleyicilere sunarak sinema alanındaki önemli katkılar sağlıyor.

FİPRESCI ÖDÜLÜ’NE EMİNE YILDIRIM LAYIK GÖRÜLDÜ

Kapanış etkinliğinde Fipresci ödülü sahiplerini buldu. “Benzersiz Kadınlar Benzersiz Hikayeler” mottosuyla yola çıkan Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali, kadın sinemacıların eserlerini görünür kılmak ve bu alandaki üretimi desteklemek amacı taşıyor. Festivalde bu yıl Fipresci Ödülü, “Gündüz Athena, Gece Apollon” filmi ile Emine Yıldırım’a verildi.

HALİME GÜNER’DEN ANLAMLI AÇIKLAMALAR

Uçan Süpürge Vakfı Başkanı Halime Güner, festivalin anlamını vurgulayarak, “İçimizde kelebekler uçuşuyor. Keşke şöyle bir gücüm olsa, şu anda bu kelebekleri hepinize tek tek dağıtsam,” ifadelerini kullandı. Güner, festivalin varoluş mücadelesinin önemine dikkat çekerek, bu alandaki direnişin ve feminist sinemanın güçlenmesinin gerekliliğini belirtti. “Bu yıl Avrupa Birliği destek olamıyoruz dedi. Elçilikler ve Kültür Bakanlığı kendi etkinliklerini düzenlemeye başladı fakat biz bu mücadele alanını korumaktan vazgeçmedik,” diye ekledi. Güner, 28 yıldır süren çabalarına ve direnişine vurgu yaparak, “Bunları bir araya getirebilmek için birlikte hareket etmeliyiz,” şeklinde konuştu.