Uçar, Farklı Yenilgi Nedeniyle Üzgün

FARKLI YENİLGİYLE KUPAYA VEDA

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Galatasaray’a 5-1 mağlup olarak elenen TÜMOSAN Konyaspor’da teknik direktör Recep Uçar, alışık olmadıkları bir yenilgiyle turnuvaya veda ettiklerini ifade etti. Konya Büyükşehir Stadı’nda düzenlenen basın toplantısında, finale ulaşamadıkları için duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Uçar, “Çok hayal kurduk. İlk oynadığımız Kepez maçından itibaren ne kadar istediğimizi bu ana kadar belli etmiştik. Bu akşam itibarıyla maalesef kupa yolculuğumuz sona erdi” şeklinde konuştu.

BASAMAKLARI ÇIKMA YOLUNDA BAŞARILI PERFORMANS

Uçar, iyi bir performans sergileyerek son 14 takım arasına kalıp yarı finale ulaştıklarını hatırlattı. “En zor gruptan elemeleri geçip, lider çıkıp toplam 1 gol yiyip, 18 gol atarak geldik” ifadesini kullandı. Ancak, bu maçta istenilen performansı gösteremediklerini vurguladı. Uçar, “İlk kez bu kadar etkisiz bir performans gösterdik” diyerek, oyuncularının kupada şimdiye kadar gösterdiği mücadeleye değindi.

SONUÇTAN SORUMLU BENİM

Teknik direktör, son 7 maçta 5 galibiyet alan oyuncuların hakkını yemeyeceğini belirtti. “Kesinlikle onlara haksızlık edemem. Sonuç ne olursa olsun, onların bugüne kadar ortaya koyduğu mücadeleden dolayı hepsiyle gurur duyuyorum” dedi. Ayrıca ağır bir yenilgi yaşandığına dikkat çekerek, “Bunun da birinci sorumlusu benim, net söyleyeyim” açıklamasını yaptı. Uçar, coşkulu bir oyun oynamak istediklerini ve riskler aldıklarını, ancak karşılığını alamadıklarını dile getirdi.