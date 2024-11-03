Uçar: ‘İlk Karşılaşma, İlk Zafer’

UÇAR’IN SÖZLEŞME İMZALAMASINDAN MUTLULUĞU

Uçar, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında, iki gün önce sözleşme imzaladığını hatırlatarak, bulunduğu yerin kendisi için çok mutlu bir durum olduğunu açıkladı. İlk maçında takıma verilen taraftar desteğine vurgu yapan Uçar, “Bugün taraftarımız inanılmaz destek verdi. Bizimle beraber savunma yaptı. Biz bugün 11 kişiyle değil, 12 kişiyle savunma yaptık.” şeklinde bilgi verdi.

GALİBİYETİN SERCAN TARAFTAR HİSSİ

Taraftarın oyunculara sağladığı destek sayesinde mücadele gücünün arttığını dile getiren Uçar, “Gerçekten bizi oyunda tutan, mücadele gücümüzü arttıran, stadı dolduran, son ana kadar inanılmaz destek veren bütün Konyaspor taraftarına teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı. Birkaç pozisyon verdiklerini ancak “neticesinde attığımız üçüncü golden sonraki direkten dönen pozisyonumuz, diğer kaçırdığımız pozisyonlar da gol olsa bugün farklı bir skor da ortaya çıkabilirdi.” şeklinde değerlendirme yaptı.

İLK MAÇTA HARİKA GALİBİYET

Uçar, “İlk maçımız, harika bir galibiyet.” diyerek tüm oyuncularını içtenlikle kutladı. Ayrıca, Konyaspor camiasına bu galibiyetin hayırlı ve uğurlu olmasını dilediğini belirtti. “Güzel bir başlangıç.” diyerek sözlerini tamamladı.