Üçgazi Köyünde Yangın 6 Ev Yaktı

Yangın Olayı

Çankırı’nın Bayramören ilçesine bağlı bir köyde çıkan büyük bir yangın sonucu, 6 ev kullanılamaz hale geldi. Olay, gece saatlerinde Bayramören ilçesindeki Üçgazi köyünde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, köydeki bir evde henüz belirsiz bir sebeple yangın çıktı. Rüzgarın etkisi, alevlerin hızla büyümesine ve çevredeki diğer evlere sıçramasına neden oldu.

İtfaiye Müdahalesi

Yangının büyümesi sonrasında ihbar üzerine çevre ilçelerden birçok itfaiye ekibi olay yerine gönderildi. Ekiplerin sabaha kadar devam eden mücadeleleri sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangın sonucu, 3’ü metruk olmak üzere toplamda 6 ev kullanılamaz duruma geldi. Yangınla ilgili olarak gerekli incelemelerin başlatıldığı bildirildi.

Aydın, “Terörsüz Türkiye” Vurgusu Yaptı

Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, 'Terörsüz Türkiye' sürecinin önemine dikkat çekerek toplumsal birlikteliğin korunmasını istedi ve siyasal çatışmalardan uzak durulması gerektiğini vurguladı.
Muş’ta Trafik Kazasında 8 Yaralı Bulundu

Muş'ta meydana gelen otomobil kazasında 8 kişi yaralanırken, bunlardan 3'ünün durumu ciddi. Olay yerine acil hizmet ekipleri sevk edildi.

