Üçgazi Köyünde Yangın 6 Ev Yıktı

ÇIKAN YANGIN VE SONUÇLARI

Çankırı’nın Bayramören ilçesine bağlı Üçgazi köyünde meydana gelen yangın, 6 evi kullanılamaz hale getirdi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle bir evde başlayan yangın, hızla yayılarak çevredeki diğer evlere de sıçradı.

İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ

Olayı fark eden çevre sakinleri derhal durumu bildirdi ve bu sayede itfaiye ekipleri olay yerine yönlendirildi. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangın, sabah saatlerinde kontrol altına alınıp söndürüldü. Bu korkutucu olayda, üçü metruk durumda bulunan toplam 6 ev kullanılamaz hale geldi.