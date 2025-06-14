Uchenna Ogundu Alanyaspor’la Anlaştı

UCHENNA OGUNDU’NUN YENİ TAKIMI BELLİ OLDU

Şanlıurfaspor’un 19 yaşındaki Nijeryalı futbolcusu Uchenna Ogundu, geçtiğimiz sezon sergilediği performansla büyük bir dikkat çekmeyi başardı. Transferiyle ilgili Fenerbahçe’ye gideceği yönünde iddialar ortaya atılması, futbolcunun popülaritesini artırdı.

Uchenna Ogundu’nun yeni takımı hakkında kesin bilgi geldi. Alanyaspor, genç futbolcu ile prensip anlaşmasına vardığına dair haberler gündeme geldi. Geçtiğimiz sezon 1. Lig’de 19 maçta 6 gol atma ve 2 asist yapma başarısını gösteren Ogundu, şimdi gözünü Alanyaspor’da yeni bir başlangıca dikti.