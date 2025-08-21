Uçhisar’da Türk Bayrağı’nda Dans

UZUN KALDIRIMDAKİ OLAY

Kapadokya’nın Uçhisar beldesindeki tarihi kaledeki Türk Bayrağı direğinde dans gösterisi yapan yabancı uyruklu bir kadın turist hakkında soruşturma başlatıldı. Uçhisar beldesinde yer alan tarihi kalede bir kadın turist, Türk Bayrağı direğinde dans etti. Bu anlar sosyal medyada yayıldı. Bunun üzerine valilik, söz konusu yabancı uyruklu kadın hakkında suç duyurusunda bulundu ve Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Nevşehir Valiliği konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Bazı basın-yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan haber ve paylaşımlara istinaden Uçhisar beldesinde meydana geldiği anlaşılan, yabancı uyruklu bir şahsın Türk Bayrağı direğinde sergilediği uygunsuz davranışlara ilişkin olarak güvenlik birimlerimizce derhal yapılan inceleme ve tespit çalışmalarının ardından gerekli suç duyurusunda bulunulmuş olup bahse konu yabancı uyruklu şahıs hakkında Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Ceza Kanunu’nun 300 ve 301. Maddeleri kapsamında adli tahkikat başlatılmıştır. Aziz milletimizin milli ve manevi değerlerine yönelik saygısızlık olarak gördüğümüz bu menfur hadise karşısında konu valiliğimizce titizlik ve hassasiyetle takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerini kullandı.