UCI, 2025 Şampiyonası Sakarya’da Gerçekleşecek

SAKARYA’DA BÜYÜK BİR ORGANİZASYON DÜZENLENİYOR

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) 2025 Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Şampiyonası ve Dünya Kupası, Sakarya’da yapılacak. Büyükşehir Belediyesinin yaptığı açıklamaya göre, Sakarya, 5 yıl aradan sonra yeniden Dünya Şampiyonası’na ev sahipliği yapma fırsatı bulacak. UCI Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Şampiyonası, 21-22 Haziran tarihlerinde, Dünya Kupası yarışları ise 28-29 Haziran’da Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde gerçekleştirilecek.

TANITIM TÖRENİ 17 MAYIS’TA GERÇEKLEŞECEK

Dünyanın önde gelen bisiklet sporcularının katılacağı bu organizasyonun tanıtım töreni, 17 Mayıs’ta Serdivan Spor Salonu’nda yapılacak. Tanıtım etkinliğinde AK Parti İstanbul Milletvekili ve müzisyen Yücel Arzen Hacıoğulları sahne alacak. Bununla birlikte halk oyunları, dans, akrobasi ve ışık gösterileri de etkinlikte yer alacak. Katılımcılara ayrıca düzenlenecek çekilişle 54 bisiklet hediye edilecek.

BAŞKAN ALEMDAR’IN AÇIKLAMALARI

Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, düzenlenecek şampiyonayla Sakarya’nın adını uluslararası platformda yeniden duyuracaklarını belirtti. Alemdar, “Dünyanın en iyi bisikletçileri Sakarya’da şampiyonluk için mücadele edecek” diyerek, tanıtım törenine tüm bisiklet severleri davet etti.