UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası Başlıyor

Türkiye Pist Bisikleti Milli Takımının Önemli Hazırlıkları

Türkiye Pist Bisikleti Milli Takım Antrenörü Mutlu Erçevik, 14-16 Mart tarihleri arasında Konya’da gerçekleştirilecek UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası’nın, 2028 Olimpiyatları için büyük bir gösterge olacağını ifade ediyor. Bu organizasyon, Konya’da, dünyanın en prestijli pist bisikleti yarışlarından biri olarak öne çıkacak. UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası, 5 kıtadan 44 ülkeden 350’den fazla sporcunun katılımıyla, Konya Olimpik Veledromu’nda düzenlenecek. Yarışlarda, üç gün boyunca kadın ve erkek kategorilerinde dünyanın en iyi bisikletçileri madalya için mücadele edecek.

Türkiye’nin Hazırlıkları Sona Yaklaşıyor

1 Mart’ta başlayan kampta Türkiye Pist Bisikleti Milli Takımı, yarışlara hazırlıklarını tamamlıyor. Bu organizasyonda Team Pursuit (Takım takip) kategorisinde ilk kez boy gösterecek olan Türk sporcular, 2028 Olimpiyatları yolunda kendilerini denemek için yarışacak. Milli sporcu Ramazan Yılmaz, omnium ve eleme yarışlarında Türkiye’yi temsil edecek. Antrenör Erçevik, “1 Mart’ta hazırlıklarımıza başladık. Burada takım olarak elde edeceğimiz deneyim çok önemli,” diyor. Erçevik, sporcuların takım olarak ilk defa bir araya geleceğini, bu nedenle hazırlık sürecinin kısa sürdüğünü de belirtiyor. Ancak, sporcuların bu süreçte performance olarak iyi bir gelişim gösterdiği konusunda umutlu.

2028 Olimpiyatları İçin Değerlendirme Fırsatı

UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası’nda iyi sonuçlar almak istediklerini dile getiren Mutlu Erçevik, “Burada takım olarak kendimizi göstermek son derece önemli. Gençler kategorisinde Ramazan Yılmaz ile ilk 10’un hedefi var. Bu organizasyon, bizler için 2028 Olimpiyatları’na hazırlık adına önemli bir kriter ve gösterge olacak,” gibi açıklamalarda bulunuyor.

Konya’da Düzenlenmesi Önemi

Yarışların Konya’da yapılmasının gurur verici olduğunu vurgulayan Erçevik, “Dünyanın pist bisikletindeki en büyük organizasyonlardan biri. Bu organizasyonun Konya’da yapılması son derece önemli. Sporcularımızı desteklemek için tribünlerin dolması şart,” şeklinde konuşuyor. Ayrıca, “Bu turnuva bizim için bir başlangıç. Konya ve ülkemiz için bir nimet olan bu tesisleri sahip olduğumuz için gurur duymalıyız,” ifadelerine yer veriyor.