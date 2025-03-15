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UCI Pist Kupası: İkinci Gün Başladı

YARIŞLARIN BAŞLANGICI

2025 UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası’nın 2. gün yarışları başladı. Dünyanın önde gelen pist bisikleti organizasyonlarından biri olan bu etkinlik, ilk kez Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilmekte. Etkinlik, beş kıtadan 44 ülke ve 300 sporcu katılımıyla Konya Veledromu’nda devam ediyor.

YARIŞ FORMATLARI

İlk olarak bireysel sprint elemeleri ile başlayan 2. gün yarışları, omnium, keirin ve madison yarışları ile sürüyor. Akşam seansında ise hem omnium hem de sprint ve keirin final yarışları gerçekleştirilecek.

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