Üçkuyu Mahallesi’nde Yangın Çıktı

YANGININ NEDENİ VE GELİŞMELER

Yenişehir ilçesinde, Üçkuyu Mahallesi’nde bulunan depo olarak kullanılan bir bahçede öğle saatlerinde yangın patlak verdi. Alevler, hızla genişleyerek kauçukların bulunduğu alanın yanı sıra konteyner, kulübe ve zemin yapıştırıcısının depolandığı varillere sıçradı. Olayı gören çevre sakinleri, durumu hemen yetkililere bildirdi.

İTFAİYE MÜDAHALESİ VE SONUÇLAR

İhbar üzerine yangın bölgesine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına almayı başardı ve söndürdü. Yangına müdahalenin anı, itfaiye ekiplerinin kask kameralarına yansıdı. Yangın sonucunda 30 ton kauçuk ve 14 varil zemin yapıştırıcı yanarken, konteyner ve kulübe tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının nedenine ilişkin inceleme ise başlatıldı.