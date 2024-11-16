“Üçlü Liderler Peru’da Toplantı Yaptı”

ÜÇLÜ TOPLANTIDAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

ABD Başkanı Joe Biden, Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba ve Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Peru’da gerçekleşen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi çerçevesinde önemli bir üçlü toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantının ardından yapılan ortak açıklamada, ülkeler arasındaki iş birliğinin her geçen gün arttığına dikkat çekildi. “Bugün ortak taahhütlerimizin koordine edilmesi ve uygulanmasından sorumlu üçlü bir sekretaryanın kurulduğunu ilan ediyoruz. Bu yeni sekreterlik, Hint-Pasifik’i gelişen, bağlantılı, dirençli, istikrarlı ve güvenli bir bölge haline getirmek için birlikte yaptığımız çalışmaların hedeflerimiz ve eylemlerimizle daha da uyumlu olmasını sağlamaya çalışacak” ifadelerine yer verildi.

GÜVENLİK TAAHHÜTLERİ GÜÇLENDİRİLİYOR

Üç ülkenin gerçekleştirdiği politika istişarelerinin, bilgi paylaşımının, ortak tatbikatların, savunma değişim programlarının ve bakanlar düzeyindeki toplantıların karşılıklı iş birliğini artırmaya katkı sağladığı açıklamada vurgulandı. “Başkan Biden, ABD’nin Güney Kore ve Japonya’nın savunmasına yönelik taahhütlerini yineleyerek Güney Kore ve Japonya ile olan ittifakları aracılığıyla genişletilmiş caydırıcılık işbirliğini güçlendirme kararlılığını vurguladı” denildi.