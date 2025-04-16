UCM, Netanyahu’nun Macaristan’daki Davası

ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ’NDEN BUDAPEŞTE’YE SUÇLAMA

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Gazze’de gerçekleştirilen savaş suçları sebebiyle hakkında çıkarılan yakalama kararı ile ilgili olarak, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Macaristan ziyareti sırasında serbestçe dolaşmasına izin veren Budapeşte yönetimini, uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmemekle eleştirdi. Mahkeme tarafından yayımlanan resmi belgede, Netanyahu’nun 3-6 Nisan 2025 tarihleri arasında Macaristan’da bulunduğu ve bu süreçte Macar makamlarının, kendilerine iletilen “yakalama ve iade” talebine herhangi bir yanıt vermediği dile getirildi. UCM, bu durumu ciddi bir uluslararası hukuk ihlali olarak tanımladı.

GAZZE’DEKİ SUÇLARA ORTAK OLMAYIN

UCM, 20 Mayıs 2024 tarihinde Netanyahu hakkında “Filistin topraklarında işlenen suçlar” kapsamında savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlediği gerekçesiyle bir yakalama kararı çıkardı. Bu karar, Gazze’deki geniş çaplı sivil ölümleri delil olarak gösterdi. Mahkeme, Macaristan’ın bu karara uymamasının, cezasızlıkla mücadele ilkesine zarar verdiğini ve savaş suçlularına zemin hazırladığını belirtti. Budapeşte’nin tavrı, hem hukuki hem de etik ve politik sorumluluklar açısından eleştirilmekte.

BM GÜVENLİK KONSEYİ DEVREYE GİREBİLİR

UCM, 16 Nisan 2025 tarihinde yaptığı yazılı açıklamada, Macaristan’a konu ile ilgili 23 Mayıs’a kadar süre vererek resmi bir yanıt talep etti. Mahkeme, Macaristan’ın iş birliği yapmaması durumunda dosyanın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne taşınabileceği konusunda uyardı.

NETANYAHU’YA DESTEK VEREN ÜLKELER İZLENİYOR

Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin bu açıklaması, İsrail’in Gazze’deki saldırılarına destek veren ülkeleri de yakından etkiliyor. UCM, Netanyahu’nun yakalama kararını uygulamayan her ülkenin, dolaylı olarak savaş suçlarının gizlenmesine yardımcı olduğunu ve uluslararası adaletin sekteye uğramasına yol açtığını ifade ediyor.