UCM Temyiz Dairesi, İsrail’in İtirazını Reddetti

ISRAEL’İN İTİRAZI REDDEDİLDİ

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Temyiz Dairesi, İsrail’in mahkemenin yargı yetkisine ilişkin yaptığı itirazı reddeden Ön Yargılama Dairesinin kararını bozarak bu itirazın tekrar değerlendirilmesi gerektiğine hükmetti. UCM tarafından yapılan açıklamalara göre, Temyiz Dairesi, İsrail’in Mahkemenin İsrailli yetkililer hakkında yargılama yetkisi bulunmadığı yönündeki itirazını kabul etmeyen Ön Yargılama Dairesinin kararını hatalı buldu. UCM, İsrail’in Roma Statüsü’nün 19(2)(c) maddesi kapsamında mahkemenin yargı yetkisine itiraz etme hakkının Ön Yargılama Dairesi tarafından yeterince ele alınmadığını vurguladı.

TUTUKLAMA EMRİ TALEBİ REDDEDİLDİ

Temyiz Dairesi, ayrıca, İsrail’in “Başbakan Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkındaki tutuklama emirlerinin, Ön Yargılama Dairesinin nihai kararı gelene kadar askıya alınması” talebini de reddetti. Bunun yanında, Temyiz Dairesi çoğunluk kararıyla, İsrail’in soruşturma sürecine dair yapılması talep edilen yeni bildirim üzerine yaptığı itirazın geçersiz olduğuna karar verdi. UCM Ön Yargılama Dairesi, 21 Kasım 2024’teki kararında, UCM’nin Filistin olayları kapsamında ve İsrailli yetkililer hakkında yargılama yetkisine sahip olduğunu belirterek, İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.