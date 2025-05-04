Uçmakdere, Yamaç Paraşütü Tutkunlarını Ağırlıyor

YAMAÇ PARAŞÜTÜ TUTKUNLARI UÇMAKDERE’DE

Tekirdağ’ın Uçmakdere bölgesi, hafta sonu gökyüzüyle buluşmak isteyen yamaç paraşütü tutkunlarına ev sahipliği yapıyor. Marmara Denizi ile Ganos Dağı’nın eteklerinde yer alan ormanların birleştiği bu alanda, adrenalin tutkunları, rüzgar koşullarına göre 250 ve 600 metrelik pistlerden uçuşlarını gerçekleştirme şansı buluyor. Özellikle İstanbul ve çevresindeki şehirlerden gelen ekstrem spor meraklıları, mavi ve yeşilin muhteşem buluşmasını gökyüzünden izleme fırsatı yakalıyor.

PİSTLERİN SUNDUĞU EŞSİZ DENEYİMLER

Yamaç paraşütü eğitmeni Sevda Akdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ziyaretçilerin bu spor sayesinde Uçmakdere’nin doğal güzelliklerini havadan deneyimleme şansına sahip olduğunu aktardı. Ganos Dağı’nın eteklerinde yer alan pistlerin, uçuş yapanlar için farklı bir deneyim sunduğunu belirten Akdağ, “Burası ziyaretçilerin çok beğendiği, gökyüzünden insanlara eşsiz manzara sunan bir yer. Burada uçuş yapan herkes buraya bayılıyor. Herkes güzel anılarla buradan ayrılıyor.” şeklinde konuştu.

UNUTULMAZ DENEYİMLER YAŞANIYOR

Yamaç paraşütü gerçekleştiren Rümeysa Yeter, bu ilk uçuşunun onun için unutulmaz bir deneyim olduğunu ifade etti. İstanbul’dan Uçmakdere’ye gelen Sena Şener ise bölgenin doğal güzelliklerinden büyük bir keyif aldığını ve bu güzellikleri havadan izlemenin ayrı bir mutluluk kaynağı olduğunu dile getirdi.