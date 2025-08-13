Ücretli Öğretmenlik Başvuruları Açıldı 2025

ÜCRETİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU TARİHLERİ

2025-2026 eğitim-öğretim yılı öncesinde, ücretli öğretmenlik başvuru tarihleri ve koşulları adayların dikkatini çekiyor. Yeni dönemin başlamasına kısa bir süre kala, bazı illerde başvurular 8 Eylül 2025 itibarıyla açıldı. Ücretli öğretmenler, ek ders ücreti karşılığında okullarda görev alacak ve kontenjanlar ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından belirlenecek. Ücretli öğretmenlik ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor.

BAŞVURULARIN DETAYLARI

Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün resmi açıklamasına göre, “2025-2026 eğitim-öğretim yılında Müdürlüğe bağlı okullarda görev almak isteyenler için Ders Ücreti Karşılığında Öğretmen Görevlendirme Başvuruları 07 Temmuz 2025 tarihinde başlamıştır.” Başvurular 18 Ağustos 2025 tarihine kadar devam edecek. Adayların, başvuru sürelerinin ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerine göre farklılık gösterebileceğini göz önünde bulundurarak, ilgili müdürlüklerle iletişime geçmeleri büyük önem taşıyor.

ONLINE BAŞVURU SÜRECİ

Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün duyurusunda, “2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Ücreti Karşılığında Öğretmen Görevlendirme Modülü 15 Ağustos 2025 tarihinde açılacaktır. Önceki yapılan başvurular geçerli sayılmayacaktır.” 2025-2026 ücretli öğretmenlik başvuruları, e-Devlet üzerinden ve Online Ön Başvuru Formu ile gerçekleştirilecek. Adayların başvuru sürecini doğru takip edebilmesi için ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin duyurularını dikkatle incelemesi gerekmektedir.

BAŞVURU KOŞULLARI

Ücretli öğretmenlik başvurusu için gereken şartlar arasında; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum bulunmamak, öğretmenlik mesleğini yapmasına engel bir suç işlememiş olmak, sağlık durumunun öğretmenlik görevi yapmaya uygun olması, erkek adaylar için askerlikle ilişkisi olmamak (muaf, ertelemeli veya tamamlanmış) ve yurt dışındaki yükseköğretim mezunlarının denklik belgesine sahip olması gerekiyor. Ayrıca, herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalışmamak ve Eğitim Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi lisans programları veya Çocuk Gelişimi önlisans programından mezun olmak şartları da yer alıyor. İhtiyaç durumunda diğer programlar da başvuru yapabiliyor.