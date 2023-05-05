Ücretsiz doğal gaz yürürlükte

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı ücretsiz doğal gaz tüketimine ilişkin EPDK kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Karar ile abonelerden tahsil edilen doğal gaz faturası iptal edilerek 3 gün içinde para iadesi yapılacak.

Karadeniz gazının karaya çıkarılmasının ardından verilen “Doğal gaz müjdesi” hayata geçirildi.

24 Nisan ve 31 Mayıs dönemini kapsayan tarihlerde doğal gaz bedeli alınmayacak. Bununla ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi daha önce yayımlanmıştı.

Ücretsiz doğal gaz kullanımının esaslarını belirleyen Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Tahsil edilen faturalar için para iadesi

Karar ile abonelerden tahsil edilen doğal gaz faturası iptal edilerek 3 gün içinde para iadesi yapılacak.

Ayrıca iade yükümlülüğü mekanik sayaç kullanan aboneler için ilk faturada mahsuplaşma, ön ödemeli sayaç kullanan aboneler için ise hesaba kredi yükleme suretiyle yerine getirilebilecek.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, hiçbir abonenin hakkının zayi olmaması için gerekli bütün detayları kapsayan bir düzenleme yaptıklarını söyledi.

“40 milyar TL vatandaşlarımızın cebinde kalacak”

19,7 milyon doğal gaz abonesini olduğunu ifade eden Yılmaz, “Merkezi sisteme bağlı mesken sayısı 2,8 milyon. Yaklaşık 320 bin de ön ödemeli abonemiz var. Usul ve esasları belirlerken ince eleyip sık dokuduk. Hiçbir abonenin hakkının zayi olmaması için gerekli bütün detayları kapsayan bir düzenleme yaptık. Dağıtım şirketleri de gerekli hassasiyeti ve özeni göstererek vatandaşlarımıza hizmet verecek. Elbette biz de süreci yakından takip edeceğiz. Cumhurbaşkanlığı düzenlemeleri ile sağlanan bedelsiz kullanım ve akabinde uygulanacak indirimle birlikte yaklaşık 40 milyar TL vatandaşlarımızın cebinde kalacak. Milletimize hayırlı olsun” açıklamasını yaptı.