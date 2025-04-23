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Ücretsiz Taşıma 23 Nisan İçin

ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI KAPSAMINDA ÜCRETSİZ HİZMET

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, bugün Başkentray, Marmaray, İZBAN ve diğer raylı sistem hatları ile belediye toplu taşıma araçları tamamen ücretsiz olarak hizmet veriyor. Konuya ilişkin düzenleme, Cumhurbaşkanı Kararı ile Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

VATANDAŞLAR ÜCRETSİZ OLAK YARARLANIYOR

Bu kapsamda vatandaşlar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, Başkentray, Marmaray, İZBAN gibi raylı sistemlerdeki seferlerin yanı sıra Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı gibi hatlardan da yararlanabiliyor. Ayrıca, belediyeler ve bunların kurduğu birlik, müessese ve işletmeler bünyesindeki toplu taşıma hizmetleri de ücretsiz sunuluyor.

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