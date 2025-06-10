Ücretsiz Tekvando Kursu Öğrencileri İlgilendiriyor

TEKVANDO KURSUNA YÜKSEK İLGİ

Nevşehir’de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen ücretsiz tekvando kursu, öğrencilerden büyük ilgi görüyor. Damat İbrahim Paşa Spor Salonu’nda antrenör Recep Işık gözetiminde gerçekleştirilen tekvando kursuna, ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki pek çok öğrenci katılıyor. Antrenmanlar, haftanın belirli günlerinde yapılarak sporculara temel eğitimler veriliyor.

YETENEKLİ SPORCULAR YETİŞTİRİLİYOR

Antrenör Işık, “Yetiştirdiğimiz yetenekli sporcuları milli takıma kazandırmaya çalışıyoruz” diyor. Sporun, çocuk ve gençleri zararlı alışkanlıklardan uzak tuttuğunu vurgulayan Işık, ailelerden çocuklarını spora yönlendirmelerini istiyor.

SPORUN FAYDALARI

Sporculardan Nur Bahar Baltacı ise tekvando ile sadece 2 yıl önce tanışmasına rağmen birçok müsabakada başarı elde ettiğini belirtiyor. Baltacı, üniversite sınavına hazırlanırken sporun hem fiziksel hem de zihinsel sağlığı geliştirdiğine inandığını dile getiriyor. Yıldızlar kategorisinde Türkiye şampiyonu olabilmek için çalışmalarına ara vermeden devam ettiğini ifade eden Baltacı, spor salonuna düzenli olarak gidiyor.

Recep Ömer Işık ve Ahmet Demir ise okul dışındaki zamanlarını spor salonunda geçirerek antrenmanlara katıldıklarını, sporla iç içe bir yaşam sürmeyi hedeflediklerini aktarıyor.