Üçtepe Mahallesinde Orman Yangını Çıktı

ORMAN YANGINI ÇIKTI

Üçtepe Mahallesi Eğriçam mevkisinde saat 16.00 sıralarında bir orman yangını meydana geldi. Yangın, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı söndürme ekiplerinin bölgeye sevk edilmesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

DOĞAL ETKENLER ALEVLERİ BÜYÜTÜYOR

Rüzgarın etkisiyle genişleyen yangına ekiplerin hem havadan hem de karadan müdahalesi devam ediyor. Yangının hızla yayılmaması için gerekli önlemler alınıyor ve söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor.