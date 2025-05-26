Uçuk Virüsü Ve Alzheimer Arasında Bağlantı

HASTALIKLAR ARASINDAKİ BAĞLANTI

Yeni bir çalışma, halk arasında “uçuk virüsü” olarak bilinen herpes simpleks virüsü tip 1 (HSV-1) ile Alzheimer hastalığı arasında bir ilişki olabileceğini öne sürdü. Bu hipotez yeni değil, ancak gerçekleştirilen son araştırma, bu olası bağlantıya dair en geniş verileri inceleyerek dikkat çekici bulgulara ulaştı.

HSV-1 HAKKINDA BİLGİLER

HSV-1, sinir hücrelerini enfekte edebilen bir nörotropik virüs olarak tanınıyor. Genellikle ağız ve dudak çevresinde uçuk oluşumuna neden olan bu virüs, Dünya Sağlık Örgütü’ne göre 50 yaş altındaki dünya nüfusunun üçte ikisinden fazlasında görülüyor. İlk enfeksiyon, genellikle ateş, baş ağrısı ve kas ağrıları gibi belirtilerle ortaya çıkıyor. Daha sonra, virüs sinir sistemine yerleşip uyku halinde kalıyor ve stres gibi durumlarda yeniden aktif hale gelerek uçuk semptomlarına neden olabiliyor.

ARAŞTIRMADAN GÜÇLÜ BULGULAR

BMJ Open isimli hakemli bilim dergisinde yayınlanan çalışmada, 2006 ve 2021 yılları arasında ABD’de Alzheimer teşhisi konulan 340 binden fazla kişi incelendi. Bu bireyler, yaş, cinsiyet ve coğrafi bölge gibi kriterlere göre Alzheimer teşhisi almamış benzer kişilerle eşleştirildi. Elde edilen bulgulara göre, Alzheimer hastalarının yüzde 0,44’ü daha önce HSV-1 tanısı aldı. Kontrol grubunda ise bu oran yüzde 0,24 olarak belirlendi. Bu durum, HSV-1 taşıyan bireylerin Alzheimer geliştirme riskinin yüzde 80 oranında daha fazla olabileceğini gösteriyor. Ancak bu risk göreli bir artış. Diğer önemli bulgu ise, HSV-1 tanısı alıp antiviral ilaçla tedavi gören bireylerde Alzheimer riskinin yüzde 17 daha düşük olmasıydı.

ÖNCEDEN HAZIRLANAN BULGULAR

Daha önceki bazı araştırmalar, Alzheimer hastalarının beyin dokularında HSV-1 DNA’sına rastlamıştı. Ayrıca laboratuvar ortamında yapılan incelemelerde, HSV-1’in beyindeki sinir hücrelerinde Alzheimer’a özgü amiloid-beta plaklarının oluşumunu tetikleyebileceği gözlemlenmişti. Bu veriler, virüsün yeniden aktif hale gelmesinin beyinde iltihaplanma veya hasara yol açarak Alzheimer riskini artırabileceğine dair teorileri gündeme getiriyor. Ancak uzmanlar, bu çalışmaların neden-sonuç ilişkisi kurmadığını, yalnızca bir bağlantı veya eşzamanlılık gösterdiğini vurguluyor.

UÇUK VİRÜSÜNE SAHİP OLANLAR ENDİŞELİ OLMALI MI?

Hayır, mevcut verilere göre, uçuk virüsüne sahip olmak tek başına Alzheimer riskini ciddi şekilde artırmıyor. Çoğu insan HSV-1 virüsünü taşımaktadır fakat ciddi nörolojik sorun yaşamamaktadır. “HSV-1 ve Alzheimer ilişkisi” ilginç bir alan olsa da, bu konuda kesin bilimsel bir yargıya ulaşılmış değil. Alzheimer hastalığı; yaş, genetik, kalp sağlığı, eğitim seviyesi ve yaşam tarzı gibi birçok faktörün etkileşimiyle gelişen karmaşık bir hastalık.